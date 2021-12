Cabo Daciolo diz que não será candidato à Presidência da República e declara voto em Ciro Gomes

Ex-deputado disse que ouviu um chamado divino para apoiar o pedetista nas eleições de 2022

Câmara dos Deputados Cabo Daciolo foi candidato em 2018



O ex-deputado federal Cabo Daciolo (PMB-RJ) afirmou que não será mais pré-candidato à Presidência da República e declarou que vai votar em Ciro Gomes (PDT) em 2022. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 16, Daciolo pediu desculpas aos eleitores e disse que ouviu um chamado do Espírito Santo para apoiar o ex-governador do Ceará. “Eu cheguei no aeroporto cinco e meia da manhã e começa o Espírito Santo a falar comigo. De alguma forma ele estava falando comigo que eu iria me encontrar com o Ciro Gomes. Eu captei a mensagem”, afirmou. “Ciro Gomes, irmãozão, no dia da eleição em 2022, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Eu não sei o porquê estou fazendo isso, eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você”, completou. Em sua conta do Twitter, Ciro agradeceu o apoio. “Obrigado, Cabo Daciolo, pelas palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem. Que Deus ilumine nossos passos”, escreveu. Daciolo foi candidato à Presidência pelo Patriota em 2018 e ficou em 6º lugar, com 1,3% dos votos.