CAE aprova indicados de Lula para o Banco Central

Nomes de Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti ainda serão avaliados no plenário do Senado

Paulo Pichetti em fala durante sabatina de diretores do Banco Central na CAE Foto/reprodução: Pedro França/Agência Senado



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado, aprovou em sabatina nesta terça-feira, 28, os nomes de Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti para assumir os cargos de diretores do Banco Central (BC). A sabatina foi conduzida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Teixeira recebeu 22 votos favoráveis e um contrário. Já Picchetti recebeu 20 votos favoráveis e um contrário, além de uma abstenção. Os dois foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ainda precisam ter seus nomes aprovados em votação no plenário da Casa.

Na sabatina, os dois defenderam a autonomia do BC. “O Banco Central independente não é um Banco Central que não dialoga ou que não presta contas. Pelo contrário: é um Banco Central que tem liberdade para tomar decisões puramente técnicas, independentes de questões políticas externas, mas de forma a honrar a concessão de autonomia, entregando os melhores resultados possíveis para o país”, afirmou Pichetti. Em relação às críticas que o BC recebe de outros atores políticos, Teixeira disse que são bem-vindas em uma democracia e que o banco precisa, efetivamente, prestar contas à sociedade. “Tais críticas são naturais e bem-vindas em uma democracia, já que a autonomia do Banco Central não quer dizer que a autoridade monetária esteja acima da crítica. Ao contrário, isso aumenta a responsabilidade da instituição, que precisa prestar contas de sua atuação à sociedade”, disse.

Os indicados vão substituir as vagas dos atuais diretores, que deixarão os cargos em 31 de dezembro deste ano. Pichetti assume no lugar de Maurício Costa de Moura, na diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Teixeira assumirá a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, no lugar de Fernanda Magalhães Rumenos Guardado.