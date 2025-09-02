Caiado celebra rompimento da federação União Progressista com governo Lula

Após meses defendendo o desembarque da gestão, governador vê decisão de União Brasil e PP como passo decisivo para dar identidade na disputa presidencial de 2026

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Com a decisão desta terça, todos os filiados do União Brasil e do PP que ocupam funções no governo federal deverão entregar os cargos



A decisão da federação formada pelo União Brasil e Progressistas de deixar os cargos ocupados no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi celebrada pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). O anúncio, feito nesta terça-feira (2/9) em Brasília pelos presidentes das legendas, Antonio de Rueda (UB) e Ciro Nogueira (PP), é uma vitória política de Caiado, que há meses defende o desembarque da gestão petista. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Caiado afirmou que a decisão reflete uma posição clara e coerente da federação. “Isso é exatamente o que eu tenho lutado durante todos esses meses. Política não tem como ter pé em duas canoas. Agora o partido tem identidade clara, tem um norte. Está federado com o PP com um único objetivo: derrotar o PT em 2026 e governar o país com tranquilidade”, comemorou. O governador goiano vinha pressionando a legenda a se afastar do governo Lula, sob o argumento de que a manutenção de cargos federais enfraquecia a identidade partidária e criava contradições internas.

Com a decisão desta terça, todos os filiados do União Brasil e do PP que ocupam funções no governo federal deverão entregar os cargos. Em nota, a federação União Progressista reforçou a orientação e alertou para possíveis punições em caso de descumprimento. “Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, haverá afastamento imediato e, se persistir, punições previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e coerência”, destacou o comunicado.

Mesmo com o União Brasil ocupando cargos no governo federal, Caiado sempre fez forte oposição a Lula. Em abril, o governador de Goiás lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Desde então, ele tem percorrido o país em defesa de um projeto de mudança. Na pré-campanha, Caiado apresenta os resultados obtidos em Goiás durante seus mandatos como exemplo de uma gestão eficiente e que entrega resultados à população.