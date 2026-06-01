Caiado diz que, se eleito, encaminhará reformas ao Congresso no 1º dia, junto com anistia

Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República também afirmou que enviará a categorização das facções criminosas como terroristas

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD)



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que, se for eleito, encaminhará no primeiro dia de governo reformas ao Congresso. Ele listou como exemplo a reforma trabalhista, política, administrativa e rever a reforma tributária. Ele concedeu entrevista ao Canal Livre, da Band TV.

Além disso, Caiado afirmou que também enviará ao Congresso no primeiro dia de mandato a categorização das facções criminosas como terroristas e anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro.

“Encaminharei no primeiro dia, não vou deixar para o segundo. Vou rever a reforma tributária. Reforma administrativa, reforma política, reforma trabalhista. Encaminharei todas elas no primeiro dia do meu governo. Junto com o terrorismo e junto com a anistia”, declarou.

Sobre a dívida pública, Caiado prometeu que vai estabilizar essa conta no primeiro ano e depois ir reduzindo a dívida em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 1 ponto porcentual por ano.

“No primeiro ano fica essa dúvida, ainda estou terminando os cálculos. Eu estabilizo a dívida PIB e cada ano eu baixo 1 ponto porcentual. Esse é o projeto meu para trabalhar nesse sentido. Se eu disser isso para os empresários, eles investirão no Brasil”, completou.

Caiado ainda criticou o governo Lula (PT) por fazer medidas como o Desenrola, voltado à renegociação das dívidas das famílias.

“Agora tem um Desenrola. Senhor Lula, quem é que enrolou? Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro nessa dívida toda que ele está aí dentro? Quem foi?”, questionou Caiado. “Porque hoje o cidadão está aplaudindo e está vendo. Eu vou te dar o FGTS para você pagar uma dívida para o agiota chamado Lula. O Lula é o agiotão”, criticou.