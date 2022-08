Calheiros relembra indenização de Dallagnol e chama jurista de ‘ficha suja’

Ex-procurador foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em decorrência do pagamentos supostamente irregulares de passagens, hospedagens e gratificações a membros da Operação Lava Jato

Pedro França/Agência Senado - 29/08/2016 Calheiros criticou a atuação de Dallagnol durante a Operação Lava Jato nas redes sociais



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para comentar sobre a condenação de Deltan Dallagnol pelo Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com o senador, a Lava Jato produzia uma “farra com as diárias” comandada por Dallagnol e Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, e deixou um prejuízo de R$ 2.6 milhões. Por fim, o político alagoano relembrou a condenação sofrida pelo jurista no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que terá de indenizar o congressista. “É ficha suja, inelegível”, concluiu. O ex-membro da Lava Jato se falou sobre o caso durante o programa Headline News, da Jovem Pan, e afirmou que sua condenação trata-se de um recado para aqueles que visam combater a corrupção. “Isso que está acontecendo eu tomo como uma reação do sistema de pessoas ligadas a uma velha política que não querem que a Lava Jato vá ao Congresso Nacional”, concluiu.