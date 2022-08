Lula critica ‘mundo de mentiras’ criado por Dallagnol e chama ex-procurador de ‘fedelho’

Ex-presidente acusou Deltan de destruir a possibilidade do Brasil se tornar a terceira maior indústria petroquímica do mundo; fala ocorreu em sabatina na Federação das Indústrias o Estado de São Paulo

Lula permanece em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira, 9, de uma sabatina na Federação das Indústrias o Estado de São Paulo (Fiesp) e falou sobre o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) – que foi condenado pelo Tribunal de Contas da União pelo pagamentos irregulares de diárias, passagens e gratificações a membros da Operação Lava Jato. No local, o petista chamou o jurista de ‘fedelho’ e o acusou de criar um ‘mundo de mentiras’ que impediu o Brasil de se tornar a terceira maior indústria petroquímica do mundo. “Qual é a indústria de engenharia que a gente tem hoje no país? Quantos anos a gente levou para construir uma indústria de engenharia que competia com os Estados Unidos? Que fazia as obras em Nova York, o aeroporto de Miami? Que estava tomando o mercado dos americanos no mundo árabe e na África? Cadê? Acabou. Em nome de quem? Em nome de que honestidade? De que corrupção?”, questionou. O líder nas pesquisas para intenção de voto aproveitou o espaço para defender suas propostas de recuperação econômica, incentivos à indústria e geração de empregos no setor. Lula foi o quarto presidenciável a participar do ciclo de debates realizado na Fiesp. Além do petista, seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), e seu coordenador do plano de governo da chapa presidencial, Aloizio Mercadante (PT), estiveram presentes.