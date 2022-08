Calheiros segue Randolfe e manifesta apoio ao impeachment de Augusto Aras

Senador afirmou que o atual procurador-geral da República conta com ‘poderes monárquicos’ e comparou a atuação do órgão durante os governos Lula e Bolsonaro

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 02, para manifestar apoio ao impeachment do procurador-geral da República Augusto Aras. Na visão do ex-presidente do Senado, a atuação do Ministério Público durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era mais intensa e atuante do que o comando do órgão na atual gestão na gestão Jair Bolsonaro (PL). “No MP, contra mim e Lula, todo dia era segunda: abria tudo. Já contra o criminoso Bolsonaro todo dia é domingo ou feriado: não abre nada. São 104 investigações na gaveta e agora atacam o STF. Impeachment do PGR e o fim desse poder monárquico”, afirmou. A manifestação do político alagoano segue a linha da atuação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que publicou, na última semana, que a atuação de Aras envergonhava o MP. “Se existe alguém que abusa e envergonha o Ministério Público, esse alguém é Augusto Aras. O senhor Aras já passou de todos os limites, chegou a hora do seu impeachment! Levaremos a cabo isso no Senado Federal”, acusou.