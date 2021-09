Câmara acata decisão do TSE e cassa mandato do deputado Boca Aberta

Parlamentar era alvo de processo no Conselho de Ética da Casa e já teve mandato de vereador cassado em 2017

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Mesa Diretora votou pela cassação do mandato por unanimidade



A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados acatou nesta quinta-feira, 16, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e cassou o mandato do deputado federal Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta (PROS-PR). Em agosto, o TSE decidiu pela inelegibilidade do parlamentar, mas a palavra final era da Mesa Diretora, que cassou o deputado por unanimidade. Para valer, a medida ainda precisa ser publicada no Diário Oficial. Boca Aberta já teve o mandato de vereador de Londrina, no Paraná, cassado em 2017. O TSE também considerou um processo no Conselho de Ética da Câmara, em que o deputado foi acusado de fazer denúncias caluniosas contra o colega Hiran Gonçalves (PP-RR) e de invadir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Paraná. O deputado Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo no Conselho de Ética, comentou a decisão. “Hoje a Mesa Diretora da Câmara cumpriu a decisão do TSE e cassou o mandato do ex-deputado Boca aberta, que subiu à tribuna várias vezes para ofender a minha honra e a da minha família. É um ex-parlamentar que construiu a carreira batendo no peito e dizendo que tem mais de 300 processos, processos esses que foram sedimentados à custa da humilhação de servidores públicos. Por onde passa manchou reputação”, completou.