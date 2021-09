Pacheco diz que conversará com Alcolumbre sobre sabatina de André Mendonça

Presidente do Senado afirmou que fará os ‘arranjos necessários’ para resolver a indicação

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/08/2021 Rodrigo Pacheco falou sobre indicação de Mendonça ao STF



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta quinta-feira, 16, que vai conversar com o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, sobre a sabatina de André Mendonça. “Conversarei com Davi Alcolumbre, obviamente respeitando a autoridade dele como presidente da CCJ, mas sempre faremos a ponderação do melhor caminho, do que é de consenso para resolver essa questão”, afirmou o senador em conversa com jornalistas. O nome de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a cadeira de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), enfrenta resistência de Alcolumbre, que é o responsável por marcar a data da sabatina. Pacheco, no entanto, disse “desconhecer” a informação de que o presidente da CCJ gostaria que a indicação fosse substituída. “As razões pelas quais ainda não foi feita a sabatina são muitas. Inclusive o fato de que isso exige um esforço concentrado, a presença em Brasília. É algo complexo uma indicação ao STF. Há outras pendências também em relação ao Conselho Nacional de Justiça, então vamos fazer os arranjos necessários para resolver não só essa indicação, mas todas as outras que estão pendentes”, declarou.