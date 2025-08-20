Jovem Pan > Notícias > Política > Câmara aprova projeto para combater a adultização de crianças nas redes sociais

Câmara aprova projeto para combater a adultização de crianças nas redes sociais

Texto aprovado estabelece que as plataformas digitais terão a obrigação de implementar mecanismos para prevenir e mitigar o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos violentos, ilícitos ou inadequados

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 23h43
  • BlueSky
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados durante protesto de parlamentares aliados de Jair Bolsonaro Proposta de adultização já havia sido aprovada no Senado e é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto de lei que busca proteger crianças e adolescentes contra a chamada adultização e a exposição excessiva nas redes sociais. A proposta já havia sido aprovada no Senado e é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O tema ganhou destaque nacional após a repercussão de um vídeo do influenciador digital Felca, que denunciou a exposição precoce de menores em ambientes virtuais. O texto aprovado estabelece que as plataformas digitais terão a obrigação de implementar mecanismos para prevenir e mitigar o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos violentos, ilícitos ou inadequados. Além disso, prevê sanções e punições para as empresas que descumprirem as normas. Com a aprovação na Câmara, o projeto segue agora para sanção presidencial.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Leia também

Justiça da Paraíba determina bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos
Justiça barra transferência de Hytalo Santos para Tremembé
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >