Justiça da Paraíba determina bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos

A Justiça do Trabalho da Paraíba determinou o bloqueio de bens, empresas, veículos e valores que podem totalizar R$ 20 milhões pertencentes ao influenciador Hytalo Santos e ao seu companheiro, Israel Vicente, conhecido como “Euro”. Ambos foram presos sob suspeita de envolvimento com tráfico de pessoas e exploração de menores nas redes sociais. A informação foi divulgada pela TV Cabo Branco.

A solicitação de bloqueio foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de assegurar o pagamento futuro de uma possível indenização por dano moral coletivo, além de garantir recursos para reparação e assistência às vítimas. A Justiça acolheu integralmente o pedido do órgão. Segundo o MPT, há fortes indícios de que o casal vinha tentando esconder patrimônio, utilizando movimentações financeiras suspeitas e estratégias de blindagem e dissipação de bens. O pedido foi protocolado na noite desta segunda-feira (18).

Início das investigações

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima recebida em 17 de dezembro de 2024. A apuração conduzida pelo MPT, que tramita sob sigilo, concentra-se em três possíveis irregularidades trabalhistas:

Utilização de crianças na produção diária de conteúdos para redes sociais, configurando “trabalho infantil digital”;

Indícios de exploração sexual;

Situações associadas ao tráfico de pessoas, como aliciamento em outros municípios, deslocamento forçado, alojamento inadequado, restrição de liberdade e ameaças a menores.

Hytalo Santos e o marido devem ser transferidos para a Paraíba

Atualmente detidos em São Paulo, Hytalo Santos e Israel Vicente deverão ser transferidos para a Paraíba. A decisão, da 2ª Vara Mista de Bayeux, assinada pelo juiz Rudimacy Firmino, prevê que o deslocamento ocorra por meio de voo da Força Aérea Brasileira (FAB) ou voo comercial.

O magistrado também determinou urgência na transferência, embora não tenha estipulado prazo específico. Os custos da operação serão assumidos pelo governo da Paraíba, com apoio das Secretarias de Segurança e da Administração Penitenciária dos estados envolvidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

