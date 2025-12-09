Jovem Pan > Notícias > Política > Câmara votará dosimetria nesta terça-feira, decide Motta

Câmara votará dosimetria nesta terça-feira, decide Motta

Presidente da Casa também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz

  • Por Jovem Pan
  • 09/12/2025 14h41 - Atualizado em 09/12/2025 14h42
TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Motta O anúncio foi feito em coletiva

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, confirmou que a Casa votará nesta terça-feira (9), o PL da Dosimetria. O anúncio foi feito em coletiva. A proposta visa diminuir as penas das pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e é de relatoria de Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Ainda não se sabe se o ex-presidente Jair Bolsonaro será beneficiado pelo texto.

Motta também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz, de interesse do econômico do governo, que endurece as regras em relação à sonegação de impostos e é de relatoria de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

