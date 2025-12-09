Câmara votará dosimetria nesta terça-feira, decide Motta
Presidente da Casa também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz
TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDOO anúncio foi feito em coletiva
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, confirmou que a Casa votará nesta terça-feira (9), o PL da Dosimetria. O anúncio foi feito em coletiva. A proposta visa diminuir as penas das pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e é de relatoria de Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Ainda não se sabe se o ex-presidente Jair Bolsonaro será beneficiado pelo texto.
Motta também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz, de interesse do econômico do governo, que endurece as regras em relação à sonegação de impostos e é de relatoria de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.