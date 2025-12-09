Câmara votará dosimetria nesta terça-feira, decide Motta

Presidente da Casa também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O anúncio foi feito em coletiva



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, confirmou que a Casa votará nesta terça-feira (9), o PL da Dosimetria. O anúncio foi feito em coletiva. A proposta visa diminuir as penas das pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e é de relatoria de Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Ainda não se sabe se o ex-presidente Jair Bolsonaro será beneficiado pelo texto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Motta também anunciou que será votada a pauta do devedor contumaz, de interesse do econômico do governo, que endurece as regras em relação à sonegação de impostos e é de relatoria de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.