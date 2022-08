Campanha de Tarcísio de Freitas comemora número importante das pesquisas; saiba qual

Aliados celebram patamar alcançado pelo ex-ministro da Infraestrutura no cenário espontâneo, quando nomes dos candidatos não são apresentados

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad (PT) lidera corrida ao governo paulista com 32,% das intenções de voto, ante 23,5% de Tarcísio, segundo Paraná Pesquisas



Apesar do cenário de estabilidade retratado pelo levantamento do Paraná Pesquisas para o governo de São Paulo, um dado em especial tem sido celebrado por aliados e integrantes da campanha de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Trata-se do patamar alcançado pelo candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no cenário espontâneo, isto é, quando os nomes dos postulantes não são apresentados ao eleitor. Segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 23, o ex-ministro da Infraestrutura do governo federal tem 10,2%, mais que o dobro do governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), que soma 4,4%. Para articuladores de Gomes de Freitas ouvidos pela Jovem Pan, os números mostram uma espécie de “consolidação” dos votos.

Pesquisas recentes divulgadas pelo Datafolha e pelo Ipec (ex-Ibope) sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes apresentam números semelhantes. No levantamento do Ipec, do dia 15 de agosto, Tarcísio tinha 7% das intenções de voto, ante 3% do tucano. No Datafolha, divulgado em 18 de agosto, por outro lado, o ex-ministro de Bolsonaro aparecia com 8% e Garcia com os mesmos 3%. Como a Jovem Pan mostrou, aliados do candidato do Republicanos apostam que o capital político do presidente da República no maior colégio eleitoral será fundamental para o crescimento de Gomes de Freitas nas pesquisas. Segundo cálculos de um integrante da campanha, Tarcísio pode chegar na casa dos 30% das intenções de voto, o que garantiria sua presença no segundo turno em uma disputa contra o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que lidera a corrida pelo governo paulista com 32,4%, segundo o Paraná Pesquisas.