Haddad mantém liderança em SP com 32,4%; Tarcísio vai a 23,4%, e Garcia 15,6%, aponta Paraná Pesquisas

Em novo levantamento eleitoral do instituto Paraná Pesquisas para o governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT) permanece liderando com 32,4% das intenções de votos. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 23,4%; e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), em terceiro, pontuando 15,6%. Abaixo deles, aparecem Vinicíus Poit (Novo), com 0,9%; Carol Vigliar (UP), 0,6%; Elvis Cezar (PDT), 0,5%; Altino Júnior (PSTU), 0,3%; Gabriel Colombo (PCB), 0,3%; Antonio Jorge (DC), 0,2%; e Edson Dorta (PCO), 0,1%. Em relação ao levantamento anterior, Haddad caiu 0,8%, enquanto Tarcísio cresceu 0,9% e Garcia cresceu 1,6%. Na modalidade espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados para os eleitores, não sabe ou não respondeu ficou em 67,7%; ninguém, branco ou nulo em 6,3%; Haddad pontuou 10,5%; Tarcísio, 10,2%; Garcia, 4,4%; Elvis Cezar, 0,2%; Poit, 0,2%; Vigliar, 0,1%; e todos os outros somaram 0,5%.

Um segundo cenário estimulado pelo Paraná Pesquisas é com os apoios de presidentes evidenciados durante as campanhas dos três melhores colocados. Com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Haddad vai para 33,4%; com a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio salta para 30,1%; e Garcia com apoio de Simone Tebet (MDB) cai para 15,4%. Nesse contexto, 11,2% escolheriam votar em nenhum dos três, branco ou nulo; 9,9% não sabem ou não responderam. Já entre os candidatos ao Senado Federal por São Paulo, Márcio França (PSB) lidera com 29,7% das intenções de voto. Atrás dele ficam o ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 12,3%; e Janaína Paschoal (PRTB) com 10%.

Para a realização da pesquisa foram ouvidos presencialmente 1.880 eleitores com mais de 16 anos e em 78 municípios do Estado entre os dias 18 e 22 de agosto de 2022. Segundo o Paraná Pesquisas, o nível de confiança é de 95,0%, com margem estimada de erro de aproximadamente 2,3 pontos percentuais para cima ou para baixo. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP–05386/2022.