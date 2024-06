Candidata do PL sai em vantagem na disputa pela prefeitura de Palmas

Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, é o vice-líder, mas tem a maior rejeição; margem de erro é de 3,3 pontos percentuais

Reprodução/Instagram/@janad_valcari Novo levantamento aponta candidata do PL como favorita



Nesta terça-feira (25), um novo levantamento feito pelo Real Time Big Data, sobre a corrida para a prefeitura de Palmas, Tocatins, foi divulgado. Com 3,3 pontos percentuais da margem de erro, o candidato que está na frente é Janad Valcari (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 46%, seguido por Eduardo Siqueira Campos (Podemos), 21% e em terceiro lugar, Junior Geo (PSDB) 16%. Os outros candidatos são Carlos Amastha (PSB) com 15%, Charlei Matos (PSOL) 2%. Na simulação de segundo turno, Janad Valcari continua na frente com 48%, Eduardo Siqueira Campos com 27%, nulo e branco marcam 13% e não sabem ou não responderam 12%. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 53% são mulheres e 47% são homens. O candidato do PL teve um aumento significativo de inteções de voto, passando de 31% para 41%. Já em relação a votabilidade, ou seja, em quem os entrevistados nunca votariam, Carlos Amastha (PSB) ganha em disparado com 53%, em segunda posição está Eduardo Siqueira Campos (Podemos) com 43% e por fim, Junior Geo (PSB), com 39% de não votantes.