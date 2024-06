Pablo Marçal diz que Tabata ‘não dá conta’ de SP por não ser casada, e deputada responde: ‘Não sou estelionatária’

Deputada federal lembrou polêmicas do ex-coach, como uma condenação em 2010 e uma criticada expedição ao Pico dos Marins; pré-candidato do PRTB afirma que advesária imputou falsamente um crime a ele

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) respondeu às críticas feitas pelo ex-coach e também pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). O empresário afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que Tabata não “daria conta” de cuidar da cidade por ser solteira e não ter filhos, sugerindo que ela não compreende os problemas de um casamento ou de ser mãe. “Ela tem um bom garoto que ela namora”, disse Marçal, referindo-se a João Campos, prefeito do Recife. “Mas não sabe qual o problema de um casamento, o problema do que é ter filho, ela não dá conta de cuidar da cidade como você imagina.” Em sua resposta, a socialista destacou o “machismo” presente na declaração, afirmando que as mulheres estão constantemente sendo julgadas e cobradas de forma excessiva. Ela rebateu as insinuações, mencionando que nunca cometeu ações irresponsáveis, como as que Marçal foi acusado. “Eu nunca fui condenada por fazer parte de uma quadrilha de roubo de banco. Nunca gastei tempo e dinheiro do Corpo de Bombeiros com a minha irresponsabilidade. Eu nunca fiz um funcionário correr até a morte por parada cardíaca em uma brincadeira sem sentido. Não sou ex-coach messiânica, expedicionária fracassada nem estelionatária”, disse a deputada.

Em 2010, Marçal foi condenado por participar de uma quadrilha que desviava dinheiro de bancos.Ele admite que colaborou com o grupo, mas alega que não sabia dos atos ilícitos. A pena foi extinta em 2018. Além disso, o ex-coach ganhou notoriedade nacional em 2022 quando, ignorando alertas de ventos fortes, liderou uma expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, com 30 pessoas sem experiência em montanhismo. O grupo enfrentou risco de morte por hipotermia e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Outra polêmica envolvendo Marçal ocorreu no ano passado, quando um funcionário de uma de suas empresas morreu de infarto após participar de uma “maratona surpresa”. O funcionário, de 26 anos, sofreu uma parada cardíaca devido ao excesso de esforço físico. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

A deputada também apontou que Marçal não tem experiência em gestão pública e não contribuiu para áreas essenciais como educação e saúde. Tabata sublinhou que sua candidatura é focada em ações concretas e políticas públicas, ao contrário de seu adversário. Pablo Marçal, que iniciou sua campanha em maio e aparece à frente da deputada nas pesquisas, respondeu às acusações afirmando que a pré-candidata do PSB imputou falsamente um crime a ele, referindo-se à acusação de estelionato.

