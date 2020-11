No Brasil, 181 candidatos são presos e 7 sofrem tentativa de homicídio

Dentre os crimes eleitorais, houve três abandonos de serviço eleitoral, 1.115 bocas de urna, 409 compras de voto e 54 concentrações de eleitores

Divulgação/PF Foram apreendidas 54 armas, 51.425 material de campanhas 3 R$ 566.132,62 em dinheiro, além de 245 veículos



Sete candidatos sofreram tentativa de homicídio neste domingo, 15, dia do primeiro turno de votações das eleições municipais de 2020. Até às 19h, de acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, 181 candidatos e 1.480 eleitores foram presos, além de 26 menores de idade apreendidos. Dentre os crimes eleitorais, houve três abandonos de serviço eleitoral, 1.115 bocas de urna, 409 compras de voto, 54 concentrações de eleitores, três danos à urna de votação e 365 desobediências às ordens da Justiça Eleitoral. O total de ocorrências policiais no País foi de 2.850.

Foram apreendidas 57 armas, 65.761,40 material de campanhas e R$ 616.979,00 em dinheiro, além de 276 veículos. A polícia registrou ainda, 136 ocorrências de ameaça, 17 furtos, oito homicídios, 11 tentativas de homicídio, 55 lesões corporais, 25 portes ilegais de arma de fogo e 18 roubos. Lázaro de Souza Martins, prefeito de Tonantins, cidade do Amazonas, foi preso na noite deste sábado, 14, em flagrante por compra de votos. A ocorrência aconteceu na residência de “Curica”, como é conhecido na região, durante inspeção de rotina da Justiça Eleitoral, acompanhada do Ministério Público Eleitoral, para verificar se a lei seca estava sendo cumprida na cidade.