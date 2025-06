Carla Zambelli entra na lista de procurados da Interpol após ser considerada foragida pela Justiça

Medida foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a deputada deixar o Brasil; parlamentar enfrenta duas condenações no Supremo

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne nomes de pessoas procuradas pela Justiça em mais de 190 países. A medida foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a parlamentar deixar o Brasil e ser considerada foragida. Zambelli foi condenada pela Primeira Turma da Corte a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com auxílio do hacker Walter Delgatti, além de falsidade ideológica.

O Supremo também determinou a perda de mandato e a inelegibilidade da deputada. A decisão ainda cabe recurso, mas a perda do direito de concorrer a cargos públicos já passa a valer conforme a Lei da Ficha Limpa. Com a inclusão na difusão vermelha, Zambelli pode ser presa em qualquer país-membro da Interpol. Moraes também determinou sua prisão preventiva, o bloqueio de bens e contas bancárias, inclusive valores recebidos via Pix, além do bloqueio de passaportes, veículos, imóveis, embarcações e aeronaves em seu nome.

Redes sociais como X, YouTube, Meta, TikTok, Telegram e outras foram notificadas para excluir os perfis da deputada em até duas horas. Caso Zambelli publique em redes próprias ou de terceiros, a multa diária será de R$ 50 mil. A PGR esclareceu que o objetivo das medidas não é antecipar o cumprimento da pena, mas garantir a aplicação da lei penal.

Além da recente condenação, Zambelli já havia sido sentenciada em março a cinco anos de prisão em regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, após um episódio em que perseguiu e ameaçou um homem com uma arma nas ruas de São Paulo durante a campanha eleitoral de 2022. Em janeiro, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) também decidiu cassar seu mandato por desinformação eleitoral, tornando-a inelegível por oito anos. Essa decisão ainda aguarda julgamento final no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Zambelli alega ser vítima de perseguição política e nega todas as acusações.

