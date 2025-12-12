Carlos divulga vídeo de Bolsonaro soluçando enquanto dorme

Vereador afirma que imagens, gravadas antes da prisão do pai, expõem agravamento da saúde e risco de morte por broncoaspiração

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (12), um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece sofrendo uma crise de soluços enquanto dorme. A gravação, compartilhada na plataforma X (antigo Twitter), foi acompanhada de um texto em que o parlamentar classifica a situação do pai como “terrível” e alerta para um “risco real e imediato” à sua vida. Veja a publicação mais abaixo.

Nas imagens, que têm cerca de 30 segundos, Bolsonaro aparece deitado em um sofá, utilizando fones de ouvido e segurando um tablet, enquanto seu corpo reage a espasmos provocados pelos soluços. Segundo Carlos, o registro foi feito “antes da sua prisão arbitrária”, referindo-se à atual detenção do ex-mandatário.

‘Tragédia anunciada’

Na legenda da publicação, Carlos Bolsonaro afirmou que não pretendia tornar o vídeo público, mas que decidiu fazê-lo para denunciar a gravidade do quadro de saúde do ex-presidente. Ele associa os episódios persistentes de soluço e refluxo às sequelas da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. “Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível… mas a realidade é impossível de ignorar”, escreveu o vereador.

Carlos destacou o perigo de broncoaspiração — quando o conteúdo gástrico entra nas vias respiratórias —, o que, segundo ele, poderia ser fatal dada a condição debilitada do pai. “Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, ele pode morrer com a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos. Sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada”, completou.

Pedido de cirurgia de urgência

A defesa de Bolsonaro solicitou recentemente ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para uma cirurgia de urgência, citando problemas como hérnia inguinal e aderências intestinais recorrentes.

O ex-presidente, que enfrenta condenações judiciais e cumpre pena (referida por aliados como “prisão política”), tem histórico de internações para tratar obstruções intestinais e crises de soluço crônico, como a ocorrida em 2021, que durou mais de dez dias.

Veja publicação de Carlos Bolsonaro: