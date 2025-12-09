Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar cirurgia ‘imediata’

De acordo com laudos médicos, ex-presidente teve agravamento do quadro de saúde e precisa de operação para tratamento do quadro de soluços e cuidados com a hernia inguinal unilateral

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em Brasília



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, nesta terça-feira (9), ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para realização “imediata” de uma cirurgia, devido ao agravamento de seu problema de saúde. “O ex-presidente precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela das cirurgias já registrada nos presente autos, como em razão da piora do diagnóstico de hernia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção cirúrgica”, diz o documento.

De acordo com o boletim médico anexado ao pedido de autorização, “o paciente Jair Messias Bolsonaro evolui com quadro de soluço incoercível prolongado e refratário às medidas convencionais”, acrescentando que a persistência do quadro, gera impacto significativo em repouso, alimentação, sono, respiração e qualidade de vida.

“O paciente apresenta também, como evidenciado em relatório enviado previamente, diagnóstico de hernia inguinal unilateral (CID 10 K 40.9) com indicação de tratamento cirúrgico, denominado herniorrafia inguinal convencional (TUSS 31009115)”, diz. Segundo a solicitação, referidas intervenções cirúrgicas hoje necessários demandam imediata internação hospitalar, de 5 a 7 dias.

Além da solicitação para operação, a defesa também volta a pedir a prisão domiciliar humanitária para cumprir toda a pena – pedido que já foi realizado no final de novembro, mas negado sob alegação de possível fuga de Bolsonaro. “A prisão domiciliar é modalidade de

cumprimento de pena destinado àqueles cuja prisão em regime fechado pode colocar em risco sua integridade física por motivos médicos”, rebate a defesa.

“O Peticionante é portador de múltiplas comorbidades graves e crônicas, apresentando fragilidade clínica que se agravou significativamente nos últimos meses”, explica a defesa na solicitação, acrescentando que desde a decretação da prisão domiciliar, Bolsonaro precisou deslocar-se ao hospital em três oportunidades, sendo uma delas por emergência médica.