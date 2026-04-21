Carlos diz que levará ao PL nomes de filiados que não divulgaram pré-candidatura de Flávio

O ex-vereador disse que a ‘esmagadora maioria’ dos políticos do partido não fez ‘sequer uma postagem’ sobre o irmão

Reprodução/Facebook/Flávio Bolsonaro Carlos Bolsonaro disse querer 'tentar corrigir o mínimo óbvio' de união em torno de Flávio Bolsonaro



O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) disse nesta terça-feira (21) que está “fazendo levantamento de prefeitos, lideranças, seções partidárias e filiados” do Partido Liberal (PL) que “divulgaram ou não” o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que “levará o assunto à executiva” da legenda.

“É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de quatro meses”, escreveu Carlos.

O ex-vereador contou que a intenção em apresentar os dados ao PL é para “tentar corrigir o mínimo óbvio”. “Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico: marcar posição e se manifestar com… postagens”, disse.

Carlos declarou que seguirá tentando ajudar a “manter vivos politicamente” até os que “ignoram Flávio Bolsonaro”.

O ex-vereador pediu às “tias do zap e aos tios do churrasco” que cobrem e exponham políticos de suas cidades, estado e de outros locais que não manifestaram apoio ao senador. “Assim se faz política, se exerce a democracia e se faz grupo e não oportunidade momentânea. Isso não é divisão, é busca por união e coerência. O resto é narrativa de quem não merece seu apoio ou simplesmente está dormindo no ponto”, acrescentou Carlos.