Carlos Viana protocola pedido de CPMI do Banco Master após mensagens entre Flávio e Vorcaro

A solicitação acontece após novas fases da Operação Compliance Zero, que envolve prisões, bloqueios bilionários e aprofundamento das investigações

Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Carlos Viana



O senador Carlos Viana protocolou nesta quarta-feira (13) ao Congresso Nacional o pedido de criação da CPMI do Banco Master. Segundo Viana, o objetivo é “investigar possíveis esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, operações financeiras suspeitas e eventuais relações políticas ligadas ao caso”.

O pedido acontece após novas fases da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que envolve prisões, bloqueios bilionários e aprofundamento das investigações. Segundo o senador, os fatos novos “exigem resposta imediata do Congresso”.

“O Brasil merece transparência total. Quem não deve, não teme investigação”, afirmou Carlos Viana.

A manifestação se deu após, também nesta quarta-feira, o site Intercept Brasil divulgar mensagens trocadas entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que o senador pede 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) ao banqueiro para financiar o filme “Dark Horse”, que retrata a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários como Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

Em setembro de 2025, Flávio e Vorcaro já mantinham contato direto, segundo o Intercept. Nesse período, os diálogos apontam encontros presenciais em São Paulo.