‘Irmão’: Flávio negociou com Vorcaro financiamento do filme sobre Bolsonaro, diz site

Banqueiro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme ‘Dark Horse’, produção que contará a história do ex-presidente e pai do senador

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025



Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trocou mensagens com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antes de ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Intercept Brasil nesta quarta-feira (13).

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

16 de novembro de 2025

Daniel Vorcaro: — Fala, ‘irmãozão’. Estou na igreja, terminando, te chamo.

Flávio Bolsonaro: [manda duas imagens de visualização única, seguidas da mensagem] — Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abraços!

Daniel Vorcaro: [manda uma imagem de visualização única]

Flávio Bolsonaro: — Amém!

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

Em setembro de 2025, Flávio e Vorcaro já mantinham contato direto, segundo o portal. Nesse período, os diálogos apontam encontros presenciais em São Paulo.

24 de setembro de 2025

Flávio Bolsonaro: [duas ligações de voz]

Daniel Vorcaro: — Irmão, infelizmente vou precisar ficar em São Paulo amanhã. Poderíamos marcar terça no final do dia ou quarta a qualquer hora?

Flávio Bolsonaro: — Fala, ‘mermão’, veja o que for melhor para você. Vou estar aqui a semana toda.

Daniel Vorcaro: — Quarta, 14:30?

Flávio Bolsonaro: [ligação de voz]

Em outubro, os dois discutem a produção do filme, quando Flávio afirma estar “no limite”. Eles também marcam um encontro na casa do banqueiro, com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh, em 2 de novembro. A tentativa de venda do Master para o Banco de Brasília coincidiu com o financiamento do filme.

Ao longo do segundo semestre de 2025, a pressão financeira sobre Vorcaro aumentou e Flávio começou a interagir mais com o banqueiro.

22 de outubro de 2025

Flávio Bolsonaro: — Bom dia, ‘mermão’. Já estamos no terceiro dia de gravação. Estamos no limite. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se não me fala, que procuro urgente outro caminho.

Daniel Vorcaro: — Deixa comigo, irmão, vou ver agora.

Flávio Bolsonaro: [figurinha enviada] — Topa jantar com o Jim Caviezel e o Cyrus em São Paulo no dia 2/Nov (segunda)? Totalmente reservado.

Daniel Vorcaro: — Topo, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa?

Flávio Bolsonaro: — Pode ser na sua casa, sim! Acho até melhor!

Daniel Vorcaro: — Boa, tinha uma viagem. Vou me reorganizar aqui.

Flávio Bolsonaro: — Fechado!

No dia 7 de novembro, Flávio envia um vídeo de visualização única para Vorcaro e afirma que “tudo isso só está sendo possível” por causa de Vorcaro.

Flávio Bolsonaro: [vídeo de visualização única] – Tá perdendo, irmão! Tudo isso só está sendo possível por causa de você!

Daniel Vorcaro: – Que demais. Ficou perfeito.

A reportagem tenta contato com o senador Flávio Bolsonaro e o espaço está aberto à manifestação. A defesa de Daniel Vorcaro decidiu não se manifestar sobre o tema.

Ouça o áudio em que Flávio cobra financiamento de Vorcaro: