Carro com candidata à prefeitura de São Vicente, em SP, é alvo de tiros

Apesar do susto, nenhum dos cinco ocupantes do veículo ficou ferido; equipe da candidata e Partido Social da Democracia Brasileira se pronunciaram sobre assunto

Candidata Solange Freitas/Reprodução/Facebook Equipe de Solange Freitas afirmou que candidata e outras pessoas da equipe não ficaram feridas



Um carro que transportava a candidata à prefeitura da cidade de São Vicente, Solange Freitas (PSDB), e a equipe politica dela foi alvo de tiros no bairro da Vila Voturuá, no município da baixada santista, na manhã desta quarta-feira, 11. Os tiros foram disparados por uma pessoa em uma moto em direção ao banco do passageiro do veículo blindado, local no qual Solange estava sentada. Apesar do susto, a equipe da candidata afirmou que ninguém ficou ferido. “A equipe da candidata à Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, informa que todos que estavam no veículo durante o incidente ocorrido hoje, por volta de 10h30, na Avenida Monteiro Lobato, estão bem. Mais detalhes serão compartilhados durante o dia”, disse em nota.

Em publicação nas redes sociais, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) prestou solidariedade à candidata e afirmou que aguarda “rápida investigação do crime e punição dos culpados”. O PSDB comemorou que o episódio não deixou feridos e considerou o caso como “inaceitável sob quaisquer circunstâncias, sejam elas políticas ou não”. Em nota, o partido afirmou também que “Solange é a esperança de dias melhores na cidade e sem dúvida vai seguir firme com esse propósito”. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada pela reportagem da Jovem Pan, mas não informou detalhes sobre as investigações do crime até o momento.