Casal nega agressão e alega que apenas ‘afastou’ filho de Alexandre de Moraes

Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, prestaram depoimentos à PF em Piracicaba nesta terça-feira

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do STF, durante audiência pública



O empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, que aparecem nas imagens de suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma, negaram ter agredido ou ter empurrado o filho do magistrado. Ambos prestaram depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 18, em Piracicaba (SP). De acordo com o advogado Ralph Tórtima, Roberto apenas “afastou” o filho de Moraes que, segundo ele, proferia ofensas à sua esposa. “Ele nega ter havido empurrão e diz que, em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa. Ele sequer sabia quem era. Mas disse que fazia ofensas pesadas e desrespeitosas. Posteriormente, teriam dito a eles que se tratava do filho do ministro Alexandre de Moraes”, disse Tórtima em entrevista a jornalistas em frente à delegacia da PF. Segundo a investigação, o filho de Moraes foi atingido no rosto por um dos envolvidos na confusão e seus óculos caíram. O genro dos Mantovani, Alex Zanatta, que também aparece em imagens do episódio, prestou depoimento no domingo, 16, na delegacia da PF de Piracicaba, e também negou ter ofendido o ministro. As imagens de câmeras do aeroporto solicitadas pela PF através de cooperação internacional devem ser liberadas até a próxima sexta-feira, 19.