Alerj aprova revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Segundo a PF, o deputado é suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que prendeu TH Joias

  • 08/12/2025 14h37 - Atualizado em 08/12/2025 17h13
Rafael Campos/Governo do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar em reunião com a presidente da OAB, Dra. Ana Tereza Basilio A ordem de prisão contra Bacellar foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta segunda-feira (8) resolução da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para revogar a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar. Foram 42 votos “sim”, 21 “não” e duas abstenções.

A resolução entra em vigor com a publicação no Diário Oficial da Alerj. Depois, o STF (Supremo Tribunal Federal) será comunicado. A ordem de prisão contra Bacellar foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF das Favelas.

Bacellar é suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV). De acordo com Moraes, a PF argumentou que Bacellar “orientou o investigado na remoção de objetos da sua residência”, a indicar um envolvimento direto “no encobrimento do investigado à atuação dos órgãos de persecução penal”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

