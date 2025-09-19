Celso Sabino comunica saída do Ministério do Turismo a Lula

Pressionado pelo União Brasil, ministro oficializará o pedido de demissão na próxima semana, após cumprir últimas agendas oficiais

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), comunicou nesta sexta-feira (19) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deixará o cargo na próxima semana. A decisão atende a uma determinação do União Brasil, que deu 24 horas para que seus filiados abandonassem funções no governo sob risco de expulsão. O encontro entre Sabino e Lula ocorreu no Palácio da Alvorada e durou cerca de uma hora e meia. Segundo relatos, o ministro afirmou que deseja cumprir algumas agendas consideradas importantes antes de oficializar a saída.

Ele pretende entregar a carta de demissão após o retorno de Lula de Nova York, previsto para a próxima quinta-feira (25), quando o presidente concluirá sua participação na Assembleia Geral da ONU. Sabino também conversou com a cúpula do União Brasil, que reforçou a necessidade de um anúncio imediato. O ministro, no entanto, pediu para que a formalização da saída ocorra somente após a volta de Lula. Filiado ao partido e deputado federal licenciado pelo Pará, ele retornará ao mandato na Câmara após dois anos no ministério.

A decisão do União Brasil de acelerar o desembarque ocorreu após a divulgação de reportagens que associaram o presidente nacional da legenda, Antonio de Rueda, a aeronaves ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega as acusações, mas o partido afirma ver uso político das denúncias para desgastá-lo. Apesar de o União controlar três ministérios, apenas Sabino é uma indicação sigla. Os outros dois – Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações) – foram apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e não serão afetados pela resolução.

A saída de Sabino representará a 13ª mudança no ministério desde o início do terceiro mandato de Lula. Além dele, a expectativa é que André Fufuca (PP-MA), ministro do Esporte, também deixe o governo até o fim de setembro, seguindo orientação de sua legenda. Com a debandada de União Brasil e PP, a base de Lula deve perder duas pastas e reduzir de 11 para 9 o número de ministérios controlados por partidos de centro-direita, que compõem o núcleo de apoio do governo no Congresso.

