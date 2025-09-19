Lula fala por telefone com presidente da Espanha sobre acordo UE-Mercosul

Líderes reafirmaram importância estratégica do tratado, discutiram Gaza e vão se encontrar em Nova York durante Assembleia da ONU

Ricardo Stuckert/PR - 29/09/2024 Encontro entre Lula e Pedro Sánchez na sede das Nações Unidas, em Nova York



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, na manhã desta sexta-feira (19), por telefone com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois reforçaram a expectativa de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia durante a Cúpula do Mercosul, marcada para dezembro, em Brasília. Segundo comunicado do Palácio do Planalto, Lula e Sánchez destacaram a relevância estratégica do tratado no atual cenário de guerras tarifárias e ataques ao sistema multilateral de comércio.

Os dois também reafirmaram o compromisso com o sucesso da Cúpula Celac-União Europeia, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro, em Santa Marta, na Colômbia. Os presidentes se encontrarão pessoalmente em Nova York, no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante o evento, ambos irão co-presidir o painel “Em Defesa da Democracia: Combatendo os Extremismos”, ao lado dos presidentes do Chile, da Colômbia e do Uruguai, no 24 de setembro.

Ainda na ligação, Lula e Sánchez repudiaram as “graves violações do direito internacional humanitário em Gaza” e defenderam o fim do conflito.