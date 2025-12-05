Centrão não embarca em pré-candidatura de Flavio e ainda vê Tarcísio favorito

Aliados do governador de São Paulo também acreditam que esse aval do ex-presidente pode não ser definitivo

Reprodução via X A avaliação de importantes caciques partidários é de que o movimento de Flavio Bolsonaro não passa de um 'balão de ensaio' e que Tarcísio de Freitas continua sendo o principal nome para a disputa



Lideranças do Centrão quer articulam uma candidatura única com a oposição para 2026 avaliam que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência não deve ter uma vida longa. A avaliação de importantes caciques partidários é de que o movimento do senador não passa de um ‘balão de ensaio’ e que Tarcísio de Freitas continua sendo o principal nome para a disputa.

Em conversas reservadas, os políticos afirmam que Flavio tenta manter o espólio político da família vivo e recuperar a liderança abalada após o embate público com Michelle Bolsonaro, onde saiu derrotado, precisando até pedir desculpas. O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, divulgou nota com críticas indiretas ao primogênito de Jair Bolsonaro, afirmando que o Brasil precisa avançar e que a polarização causada por ele não construirá o futuro que o país precisa.

Aliados do governador de São Paulo também acreditam que esse aval do ex-presidente pode não ser definitivo, pois traz inúmeras desvantagens políticas para o PL, que pode terminar isolado no pleito do próximo ano. Fato é que o Centrão ainda deseja construir um acordo para que Tarcísio seja o candidato com a benção de Bolsonaro, e ameaça lançar candidaturas próprias se Flávio não recuar.