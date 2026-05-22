Zambelli é solta na Itália: ‘Continuar uma vida de missão’

A Justiça italiana negou nesta sexta-feira (22) o pedido de extradição da ex-deputada e determinou a sua liberação

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Carla Zambelli estava detida desde julho de 2025



A ex-deputada federal Carla Zambelli foi solta nesta sexta-feira (22) pela Justiça da Itália. Mais cedo, a Suprema Corte de Cassação italiana anulou a decisão anterior da Corte de Apelações que deu aval para a extradição da ex-parlamentar e determinou a sua liberação.

“Hoje, 22 de maio de 2026, dia de Santa Rita, a gente conseguiu. O Permillo conseguiu fazer o impossível, que era lutar contra um sistema gigantesco. Ele foi um grande leão em tudo isso. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em liberdade. Em liberdade. Foi muito bonito”, declarou Zambelli, em vídeo publicado por um de seus advogados italianos, Pieremilio Sammarco.

Na gravação, Zambelli contou que foi aplaudida quando recebeu a notícia de que seria liberada. “E, disse bem alto, dentro da prisão: cada um de vocês que creem em Deus, [ele] vai abençoar”, afirmou.

A ex-deputada ainda disse que agora “continuará uma vida de missão” e anunciará “logo, logo” por meio de seus canais.

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Agora, o processo contra a ex-deputada vai ao Ministério da Justiça da Itália. O titular da pasta, Carlo Nordio, tem prazo de 45 dias para se manifestar a favor ou contra a extradição de Zambelli.

A ex-parlamentar foi presa preventivamente em julho de 2025, na Penitenciária de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Relembre as condenações de Zambelli

Em maio de 2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No mesmo mês, a ex-deputada federal deixou o Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, ela viajou para a Flórida, nos Estados Unidos. Em junho, foi para a Itália, onde acreditava estar protegida em razão de sua cidadania italiana. No entanto, no mesmo dia de sua chegada ao país, a ex-parlamentar foi incluída na lista de difusão da Interpol.

Em agosto, o STF sentenciou Zambelli a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A condenação foi em razão do episódio no qual a ex-deputada federal perseguiu um homem à mão armada por ruas de São Paulo, às vésperas das eleições de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou, em dezembro, a revogação da decisão da Câmara dos Deputados em manter o mandato de Carla Zambelli. Dias depois, a ex-deputada federal renunciou ao cargo.