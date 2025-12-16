Jovem Pan > Notícias > Política > Centrão quer Tarcísio ou Ratinho Jr. para disputar vaga no Planalto

Centrão quer Tarcísio ou Ratinho Jr. para disputar vaga no Planalto

Líderes do PP, União Brasil, Republicanos e PSD sinalizam preferência por Tarcísio de Freitas ou Ratinho Jr., mas decidem aguardar até o final de janeiro para definição oficial

  • Por Rany Veloso
  • 16/12/2025 14h09 - Atualizado em 16/12/2025 14h10
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em reunião, partidos de centro-direita apontam resistência a Flávio Bolsonaro Em reunião, partidos de centro-direita apontam resistência a Flávio Bolsonaro

Os presidentes do PP, União Brasil, Republicanos e PSD se reuniram na noite desta segunda-feira (15) para discutir o cenário eleitoral para 2026. No encontro, ficou decidido entre as lideranças que ainda há uma resistência muito grande à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Segundo interlocutores, os dirigentes partidários já escolheram o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas o grupo decidiu esperar até o final de janeiro.

O objetivo dos presidentes dessas siglas é firmar o apoio a Tarcísio ou ao governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). O entendimento dos líderes é que o Brasil passa por um distensionamento político. Eles apostam que a rejeição ao presidente Lula (PT) dê vantagem a um candidato moderado. A definição final, no entanto, só ocorrerá após o prazo estipulado pelas legendas para o início do próximo ano.

