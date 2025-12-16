Jovem Pan > Notícias > Política > PT vai ao STF contra Câmara e pede cassação de Eduardo Bolsonaro

PT vai ao STF contra Câmara e pede cassação de Eduardo Bolsonaro

Texto requer que se ‘instaure imediatamente o procedimento de declaração de perda do mandato do Deputado Federal’

  • Por Fernando Keller
  • 16/12/2025 13h13 - Atualizado em 16/12/2025 14h15
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo e Pedro França/Agência Senado Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, protocola recurso que contesta decisão do Conselho de Ética, que decidiu arquivar representação do PT contra Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o começo do ano e é réu por coação no processo em que seu pai foi condenado por golpe de Estado

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), entrou nesta terça-feira (16) com um mandado de segurança com pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Mesa Diretora da Câmara e pede a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Conforme o portal da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro participou apenas de 13 sessões deliberativas no ano, com 58 ausências não justificadas, que seriam 80,56% das sessões com ausências não justificadas.

O pedido requer que a liminar “instaure imediatamente o procedimento de declaração de perda do mandato do Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro” além de “determinar a suspensão cautelar do pagamento de verbas parlamentares ao gabinete do litisconsorte passivo, enquanto perdurar a omissão inconstitucional”.

Também pede o afastamento da “aplicação do art. 3º do Ato da Mesa n.º 191/2017, por sua inconstitucionalidade material”. Esse artigo afirma que a consolidação de faltas se dá somente no dia 5 de março do exercício subsequente.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o começo do ano e é réu por coação no processo em que seu pai foi condenado por golpe de Estado. Ele também é acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por atuar no país por tarifas e sanções aplicadas ao Brasil, que já foram retiradas em sua maioria.

