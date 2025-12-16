PT vai ao STF contra Câmara e pede cassação de Eduardo Bolsonaro

Texto requer que se ‘instaure imediatamente o procedimento de declaração de perda do mandato do Deputado Federal’

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo e Pedro França/Agência Senado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o começo do ano e é réu por coação no processo em que seu pai foi condenado por golpe de Estado



O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), entrou nesta terça-feira (16) com um mandado de segurança com pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Mesa Diretora da Câmara e pede a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Conforme o portal da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro participou apenas de 13 sessões deliberativas no ano, com 58 ausências não justificadas, que seriam 80,56% das sessões com ausências não justificadas.

O pedido requer que a liminar “instaure imediatamente o procedimento de declaração de perda do mandato do Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro” além de “determinar a suspensão cautelar do pagamento de verbas parlamentares ao gabinete do litisconsorte passivo, enquanto perdurar a omissão inconstitucional”.

Também pede o afastamento da “aplicação do art. 3º do Ato da Mesa n.º 191/2017, por sua inconstitucionalidade material”. Esse artigo afirma que a consolidação de faltas se dá somente no dia 5 de março do exercício subsequente.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o começo do ano e é réu por coação no processo em que seu pai foi condenado por golpe de Estado. Ele também é acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por atuar no país por tarifas e sanções aplicadas ao Brasil, que já foram retiradas em sua maioria.