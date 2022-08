Moraes determina bloqueio das redes sociais da esposa de Daniel Silveira

Ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal ocorre após o parlamentar ‘driblar’ ação do magistrado, que havia impedido Daniel de utilizar seus perfis, e publicar um vídeo na conta de sua companheira

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, que integra o Supremo Tribunal Federal, foi empossado como novo comandante do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 25, o bloqueio dos perfis de Paola da Silva Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A ordem do magistrado ocorre após o parlamentar esquivar-se da antiga decisão que impedia o congressista de utilizar suas redes. No vídeo em questão, publicado nas redes de Paola, Daniel disse que “caga e anda” para as medidas do ministro do Supremo. A publicação foi apagada em seguida. Em sua decisão, Moraes argumentou que “os perfis criados nas redes sociais se revelam como um artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio, burlando decisão judicial. Assim, a utilização das redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, deve ser restringida”. Silveira encontra-se impedido de utilizar as redes desde fevereiro de 2021. O ministro da Suprema Corte também ordenou que Paola preste depoimento à Polícia Federal dentro dos próximos cinco dia e proibiu a esposa do deputado de criar novas contas. “A conduta de Paola da Silva Daniel objetivou colocar obstáculos à ação do Supremo Tribunal Federal, autoridade competente, para a cobrança de multas impostas a Daniel Silveira”, acrescentou o magistrado. No momento, a esposa do parlamentar concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados enquanto seu companheiro pleiteia uma candidatura ao Senado Federal.