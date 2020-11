Cícero Lucena, do PP, é eleito prefeito de João Pessoa

Com 100% das urnas apuradas, Cícero Lucena acumulou 53,16% dos votos válidos contra Nilvan Ferreira, do MDB, que contabilizou 46,84%

Imagem: Reprodução/Instagram: @cicerolucena Após liderar pleito durante o primeiro turno, Cícero Lucena (PP) é eleito prefeito de João Pessoa em segundo turno



Cícero Lucena, do Progressistas, foi eleito prefeito de João Pessoa, na Paraíba, neste domingo, 29. Com 100% das urnas apuradas, Cícero Lucena atingiu 53,16% dos votos válidos, o equivalente à 185.055 votos. O candidato do PP disputou um segundo turno apertado contra Nilvan Ferreira, do MDB, que contabilizou 46,84%. Durante o primeiro turno, Lucena liderou o pleito com 20,72%, o equivalente à 75.610 votos válidos, contra 60.615 votos válidos de Nilvan Ferreira. Conhecido empresário da construção civil, o prefeito eleito já foi presidente do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa.

Sobrinho do político paraibano Humberto Lucena, Cícero ingressou na carreira política em 1990 quando foi escolhido para concorrer como vice-governador do PMDB na chapa de Ronaldo Cunha Lima. A chapa venceu a eleição no segundo turno. Em 1994, se tornou o governador mais jovem a assumir o comando de Paraíba. Em 1996, foi eleito prefeito de João Pessoa, reelegendo-se em primeiro turno em 2000, com 74% dos votos válidos. Cícero Lucena enfrentou polêmicas durante sua carreira, sendo preso em 2005, enquanto ocupava o cargo de secretário estadual de Planejamento da Paraíba, acusado de chefiar uma quadrilha. No ano seguinte, em 2006, foi eleito senador. A última vez que disputou a prefeitura de João Pessoa foi em 2012, indicado pelo PSDB, quando conseguiu chegar ao segundo turno do pleito, mas foi derrotado pelo candidato Luciano Cartaxo, do PT.