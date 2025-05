‘Cinema do nosso país não deve nada a ninguém’, diz Lula, após Brasil levar dois prêmios em Cannes

Brasil levou estatueta de ‘Melhor Ator’, com Wagner Moura, e outa com ‘Melhor Direção’, com Kleber Mendonça Filho

Divulgação Filme brasileiro 'Agente Secreto' venceu dois prêmios no festival de Cannes



“Cinema do nosso país não deve nada a ninguém”, foi assim que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começou sua publicação no X (antigo Twitte) para celebrar, neste sábado (24), a conquista do país no festival de Cannes. Brasil levou duas estatuetas, uma de melhor ator, com Wagner Moura, e outa com Melhor Direção, com Kleber Mendonça Filho. “Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura”, escreveu o presidente. Os prêmios foram entregues na manhã deste sábado.

Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de @kmendoncafilho e Wagner Moura. Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há… pic.twitter.com/kh9YC1uKDd — Lula (@LulaOficial) May 24, 2025

O filme não levou a Palma de Ouro, principal honraria do festival. It Was Just an Accident, do iraniano Jafar Panahi, desbancou o filme brasileiro e levou o prêmio principal. “Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há pouco no festival de Cannes – melhor diretor e melhor ator – mostram que o cinema de nosso País não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história”, completou.