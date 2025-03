Ciro Gomes é incluído na lista de inadimplentes do Serasa por dívida de R$ 1 mil

Quantia se refere a honorários com advogados resultantes de um processo judicial; político ainda não se manifestou

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caso foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul



Ciro Gomes, ex-ministro e candidato à Presidência pelo PDT, teve seu nome incluído na lista de inadimplentes do Serasa devido a uma dívida de R$ 1 mil. Essa quantia se refere a honorários advocatícios resultantes de um processo judicial que ele perdeu contra o colunista Felippe Hermes em 2023. A ação, que começou em 2021, foi considerada improcedente, e a falta de pagamento levou à sua inclusão na lista de devedores. O caso foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde Ciro processou Hermes por um artigo que criticava sua proposta de reestatização da Petrobrás.

O juiz Alexandre Schwartz Manica concluiu que a crítica não prejudicou a imagem do político, ressaltando que figuras públicas devem estar preparadas para receber críticas e ter uma maior tolerância em relação a elas. Após a decisão desfavorável, Ciro foi notificado para pagar 10% do valor da indenização que havia solicitado, mas não cumpriu com a determinação. Como resultado, suas contas foram bloqueadas, mas o valor devido não foi localizado, o que culminou na sua inclusão no Serasa no final de fevereiro.

Além dessa situação, Ciro Gomes já enfrentou outras complicações por não honrar decisões judiciais. Ele teve sua residência alvo de busca por bens devido a uma dívida de R$ 31 mil relacionada a uma ação movida em 2018 contra a revista Veja. Em outubro de 2023, sua esposa, Giselle Bezerra, também teve suas contas bloqueadas em razão de uma indenização devida ao ex-governador José Serra.

