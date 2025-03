Defesa de ex-assessor de Bolsonaro nega ilegalidade para monitorar Moraes

PGR destaca mensagens nas quais Marcelo Câmara compartilha informações sobre a localização do ministro do STF, enquanto o documento argumenta a utilização apenas de ‘fontes abertas’ para acompanhamento

A defesa de Marcelo Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro, apresentou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à denúncia feita pela Procuradoria Geral da República (PGR). No documento, a defesa argumenta que Câmara utilizou apenas “fontes abertas” para monitorar o ministro Alexandre de Moraes, o que, segundo eles, não configuraria um ato criminoso. A PGR, por sua vez, destaca mensagens nas quais Câmara compartilha informações sobre a localização de Moraes. No entanto, a defesa contesta essa interpretação, afirmando que as ações de Câmara se restringiram a um “acompanhamento” e não a um “monitoramento” ilegal.

Além disso, Câmara solicita que o ministro Alexandre de Moraes se afaste da relatoria do processo, embora já tenha havido pedidos semelhantes que foram rejeitados anteriormente. A defesa também levanta questões sobre a legalidade de se realizar pesquisas utilizando fontes abertas, como ferramentas de busca na internet e agendas públicas. Marcelo Câmara deixou seu cargo em outubro de 2023, e a situação em torno de sua defesa continua a gerar discussões no âmbito jurídico.

