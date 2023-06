Ciro Nogueira diz que lives de Lula são ‘exibições de raiva em tempo real’

Senador criticou a transmissão ao vivo feita pelo presidente nesta segunda, 19: ‘Só ataques e ódio’

Pedro França/Agência Senado Em pronunciamento, à bancada, senador Ciro Nogueira (PP-PI)



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as transmissões ao vivo promovidas pelo chefe do Executivo. Ao comentar sobre a live desta segunda-feira, 19, o ex-ministro do governo Bolsonaro ironizou falando que a transmissão se tornou a “raive” de Lula, condenando ataques a opositores, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Só ataques, só ódio, é o Lula 3 online. Raiva em tempo real”, escreveu Nogueira em publicação no Twitter. Na mensagem, Ciro contestou o anúncio feito pelo presidente de que a “superlive” serviria para divulgar ações do governo. Para o senador, a primeira semana trouxe a indicação de que o programa de carros populares duraria “menos que o prometido” e a segunda, ataques ao antecessor do petista. “Frustração aos eleitores e ataques a opositores. Não se pode negar que as lives do presidente expressam fielmente o que tem sido o Lula 3”, completou.

Como o site da Jovem Pan mostrou, na live desta segunda o presidente Lula disse que irá conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o veto da Assembleia Nacional do país à atual proposta de acordo entre Mercosul e União Europeia, em decisão na semana passada. Os dois presidentes irão se encontrar em Paris durante viagem oficial de Lula à Europa. “Vou almoçar com Macron e quero discutir a questão do parlamento francês, que aprovou endurecimento do acordo Mercosul com a União Europeia. A União Europeia não pode tentar punir o Mercosul de cumprir isso ou aquilo. Ora, se somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você tem que ajudar”, criticou o presidente.