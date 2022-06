Ciro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio caso seja eleito

Pré-candidato se comprometeu com empresários a prestigiar o setor e afirmou que pretende simplificar os impostos brasileiros para ‘enxugar o Estado’

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes participou de encontro promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)



O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), participou nesta quarta-feira, 29, de um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e, durante sua fala, o ex-ministro prometeu recriar o Ministério de Indústria e Comércio caso seja eleito o próximo chefe do Executivo federal. Atualmente, a pasta foi incorporada pelo Ministério da Economia. “Sem indústria poderosa, que lidera o centro do desenvolvimento, nenhuma nação se desenvolveu. Se preparem, CNI. Se preparem, Federações das Indústrias. Os senhores terão uma rotina muito grande comigo em Brasília”, argumentou. O ex-governador do Ceará também ressaltou que planeja simplificar os impostos no país e que sua intenção é a de “enxugar o Estado brasileiro” para “torná-lo mais poderoso”.