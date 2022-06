Lula promete revogar sigilos de cem anos impostos por Bolsonaro

Ex-presidente afirmou que o atual mandatário cria meios para defender seus amigos e que nos governos petistas havia apuração de corrupção; ‘Nada dele é investigado’, disse o pré-candidato ao Planalto

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-candidato, Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta quarta-feira, 29, que, caso vença as eleições presidenciais neste ano, irá revogar todos os sigilos de cem anos que o presidente Jair Bolsonaro (PL) impôs durante sua gestão. Na visão do petista, nada referente ao atual chefe do Executivo é investigado e a medida poderia ser editada por meio de um decreto. Lula também ressalta que Bolsonaro exalta que não há corrupção em seu governo, mas decreta sigilos em qualquer denuncia que possa vir a atingir sua família ou seus amigos. “Qualquer pessoa podia saber o que acontecia no nosso governo. Nada dele é investigado. Toma aqui cem anos, para quando ele não existir mais”, disse o pré-candidato à presidência.

O petista relembrou, ainda, que os governos do Partido dos Trabalhadores criaram a delação premiada , o Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. “Não tinha denúncia que não fosse investigada”, pontuou. Desde que assumiu o comando do Palácio do Planalto, o mandatário já impôs sigilo de cem anos sobre seu cartão de vacinação, informações de eventuais doses de vacinas que tenha recebido e detalhes sobre os gastos da presidência e da vice-presidência com cartão corporativo.