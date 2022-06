Marina Silva confirma pré-candidatura à Câmara dos Deputados por SP

Ex-presidenciável era cotada a se juntar a Fernando Haddad para ocupar o cargo de vice na chapa petista ao governo paulista; lançamento da campanha acontecerá no próximo sábado, 2 de julho

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 29, para anunciar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições que ocorrerão em outubro. Segundo a publicação da ex-presidenciável, o lançamento da sua corrida à Casa legislativa deverá ocorrer no próximo sábado, 2. “Considero que assim posso colaborar com o objetivo estratégico de mobilizar o Brasil para o grande desafio da reconstrução e construção de políticas públicas capazes de enfrentar o crescimento intolerável das desigualdades, recuperar a economia em bases sustentáveis e preparar o estado e o país para a urgente transição necessária para nos adaptarmos às mudanças climáticas”, afirmou. A ex-senadora, que integrou o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), era cotada para assumir a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad (PT) que irá disputar o governo de São Paulo.