Cláudio Castro lidera no RJ com 47%; Freixo aparece na 2ª posição com 28%, diz Ipec

Atual governador busca a reeleição e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram @wreis_oficial Atual governador do Rio de Janeiro lidera pesquisa Ipec e pode ser reeleito



A um dia do primeiro turno das eleições 2022, Cláudio Castro (PL) lidera as intenções de voto para o Governo do Rio de Janeiro, aponta a última pesquisa Ipec divulgada neste sábado, 1º. O atual governador, que busca a reeleição, aparece com 47% dos votos válidos, 19 pontos à frente do segundo colocado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) que aparece com 28% dos votos válidos. Castro tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Freixo recebe o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na terceira posição, aparece o Rodrigo Neves (PDT), com 11% dos votos válidos. Os candidatos na liderança tiveram perdas percentuais desde o último levantamento. Cláudio Castro perdeu, enquanto Freixo caiu 3%. Já Neves cresceu 2%. Paulo Ganime (Novo), Cyro Garcia (PSTU), Wilson Witzel (PMB), Eduardo Serra (PCB), Juliete Pantoja (UP) e Luiz Eugênio (PCO) somam o restante do percentual. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 45 municípios fluminenses. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05823/2022. O nível de confiança é de 95%.