Datafolha no RJ: Cláudio Castro tem 44% dos votos válidos; Freixo, 35%

Rodrigo Neves (PDT) aparece a terceira posição com 10% dos votos válidos

CARLOS MAGNO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro e Marcelo Freixo disputam Governo do Rio de Janeiro



Às vésperas do primeiro turno das eleições de 2022, o governador Cláudio Castro (PL) segue à frente na disputa ao Governo do Rio de Janeiro, aponta a última pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 1. Sua vantagem é de 9 pontos, contabilizando 44% dos votos válidos, em relação ao segundo colocado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) que aparece com 35%. Castro, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), manteve a porcentagem da pesquisa anterior, enquanto Freixo, que recebe apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde a última pesquisa, divulgada na quinta-feira, 29, o atual governador, que busca a reeleição, já aparecia com uma vantagem em relação ao adversário. Porém, agora a diferença é de novo pontos, já que Castro manteve sua porcentagem, enquanto Freixo subiu quatro pontos. Outros candidatos também foram testados na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos concorrentes. Rodrigo Neves (PDT), aparece na terceira colocação, com 10% dos votos válidos, enquanto outros concorrentes somam 12%.

O Datafolha também testou cenário de segundo turno. De acordo com a pesquisa deste sábado, se a eleição fosse hoje, Cláudio Castro venceria a disputa com 46% dos votos, contra 40% de Marcelo Freixo. Brancos e nulos seriam 10% e indecisos, 4%. A pesquisa ouviu 2.550 eleitores no Estado entre 30 e 1 de outubro, em 40municípios fluminenses, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07599/2022. A pesquisa também aponta que Romário (PL), com 35% dos votos válidos, está na liderança da corrida pelo Senado no estado do Rio de Janeiro. Ele aparece com dois pontos a menos do que a última pesquisa divulgada na quinta-feira, mesmo assim segue com 14 pontos de vantagem do segundo colocado, Alessandro Molon (PSB), que tem 21%. Este ano apenas um candidato vai ser eleito.