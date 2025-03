CNJ suspende edital para aquisição de iPhones pelo TJ-MA

Valor total estimado para a compra dos dispositivos para desembargadores seria de aproximadamente R$ 573 mil; cada aparelho custa cerca de R$ 11,4 mil

Divulgação/CNJ Além disso, o Tribunal de Justiça do Maranhão está sob investigação devido a um escândalo que envolve a venda de sentenças



O corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mauro Campbell, decidiu suspender o edital do Tribunal de Justiça do Maranhão referente à aquisição de 50 iPhones 16 Pro Max destinados aos desembargadores. O TJ-MA justificou a compra como uma necessidade para modernizar as ferramentas de trabalho, mas o ministro considerou que as razões apresentadas não eram convincentes. O valor total estimado para a compra dos dispositivos é de R$ 573 mil, com cada aparelho custando cerca de R$ 11,4 mil.

Apesar de o Tribunal já ter interrompido o processo licitatório após a repercussão negativa, o CNJ mantém a possibilidade de investigar mais a fundo e até mesmo barrar futuras aquisições. Além disso, o Tribunal de Justiça do Maranhão está sob investigação devido a um escândalo que envolve a venda de sentenças. Desembargadores e juízes da instituição foram indiciados pela Polícia Federal por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias