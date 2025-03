José Dirceu comemora aniversário em Brasília e critica Tarcísio de Freitas antes de cantar ‘Parabéns a Você’

Ex-ministro de Lula disse que governador foi apresentado como alternativa ao bolsonarismo, porém ‘é o próprio bolsonarismo’; Hugo Motta e ministros participaram da festa, mas Lula não foi

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo O ex-ministro destacou a importância de formar alianças políticas para proteger a soberania do Brasil



Durante a celebração de seu 79º aniversário em Brasília, José Dirceu fez duras críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dirceu o acusou de estar alinhado ao bolsonarismo e expressou preocupações sobre os riscos que a democracia brasileira enfrenta atualmente. O evento, que atraiu a atenção de diversas figuras políticas, contou com a presença de nove ministros e do presidente da Câmara, Hugo Motta. O ex-ministro destacou a importância de formar alianças políticas para proteger a soberania do Brasil, especialmente em um cenário internacional desafiador.

“Setores da direita brasileira começam a dormir com o inimigo e apresentam o Tarcísio como se fosse uma alternativa ao bolsonarismo, quando na verdade ele é o próprio bolsonarismo.” Ele alertou que a democracia nacional está sob ameaça, principalmente por ações de brasileiros que buscam apoio externo, especialmente dos Estados Unidos.

“A nossa soberania está ameaçada, a democracia, a soberania e o Estado de Bem-Estar Social. E o mais grave: a nossa democracia está ameaçada por brasileiros que, na aliança com o bolsonarismo, vão aos Estados Unidos pregar a traição nacional, a intervenção dos Estados Unidos, das big techs nos assuntos internos brasileiros. Quando se fala do governo do presidente Lula, o terceiro governo dele, estamos falando de um governo sitiado pela conjuntura internacional, que nos impõe em primeiro lugar a aliança política com todos aqueles que defendem a soberania, a democracia e o Estado de Bem-Estar Social”, acrescentou.

