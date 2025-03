Barroso celebra 67 anos com festa intimista e mensagem de esperança

Geraldo Alckmin, Paulo Gonet, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco estavam entre os convidados da comemoração, da qual também participaram ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça

Fellipe Sampaio /SCO/STF Aniversário contou com a presença de aproximadamente 250 convidados



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, comemorou seu 67º aniversário em uma festa intimista em sua residência na noite de terça-feira (11), que contou com a presença de aproximadamente 250 convidados. Entre os presentes estavam ministros, políticos e advogados, que se reuniram para celebrar a data especial. A festa foi animada por uma apresentação musical do artista Michael Sullivan, que trouxe um toque especial ao evento.

Dentre os convidados, estava o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também marcou presença, assim como figuras políticas como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ex-presidente Rodrigo Pacheco.

Durante seu discurso de agradecimento, Barroso enfatizou a importância de trazer esperança em tempos desafiadores. Ele mencionou que o mundo atravessa um período de “escuridão” e ressaltou a necessidade de “acender luzes” para iluminar o caminho. O ministro expressou que cada um tem um papel a desempenhar na busca por um futuro mais promissor.

