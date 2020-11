Com 95% das urnas apuradas, Rafael Greca é reeleito prefeito de Curitiba em 1º turno

O atual prefeito já se mostrava à frente das pesquisas de intenção de voto; segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele obteve 59,8% dos votos válidos

15/11/2020 - RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de Curitiba Rafael Greca de Macedo (DEM)



Com 95,1% das urnas apuradas, o atual prefeito de Curitiba, no Paraná, Rafael Greca (DEM) foi reeleito em primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Greca alcançou 59,8% dos votos válidos neste domingo e deve comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Ele votou na manhã deste domingo, 15, no colégio Júlia Wanderley, no bairro Betel, acompanhado da primeira-dama Margarita Sansone e do vice, Eduardo Pimentel. Este é o terceiro mandato de Greca, que já foi prefeito da capital do Paraná de 1993 a 1997. Em 2016, o atual prefeito foi eleito pelo nanico PNM. Em março de 2019, no entanto, o prefeito anunciou a troca de partido para o DEM. O segundo lugar ficou para Goura (PDT), com 13,2% dos votos, e o candidato do PSL, Fernando Francischini recebeu 6,2% dos votos, já Dr. João Guilherme (Novo) teve 4,8%.