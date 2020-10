Com Covid-19, prefeito de Florianópolis é internado após passar mal

Prefeito Gean Loureiro foi levado para hospital particular da capital de Santa Catarina na manhã deste sábado; ele foi diagnosticado na segunda-feira

Diagnosticado com o novo coronavírus na última segunda-feira, 12, o prefeito de Florianópolis (SC), Gean Loureiro (DEM) foi internado na manhã deste sábado, 17, em um hospital particular da cidade. Segundo nota divulgada pela assessoria do político nas redes sociais, ele se recuperava bem em casa, mas passou mal na madrugada. “Não passou bem, com febre e outros sintomas moderados. Por conta desse quadro, o médico que cuida de seu caso sugeriu que seria melhor interná-lo”, afirmou a publicação.

Gean Loureiro , que tem 48 anos, deu entrada no Hospital Baía Sul e passa por um “acompanhamento próximo” do estado clínico. Até o momento, o hospital não liberou boletim médico do prefeito. Gean tenta se reeleger para a prefeitura da capital e precisou pausar a agenda política por causa da doença. Quando teve a Covid-19 diagnosticada, ele chegou a publicar um vídeo nas redes sociais falando que passava bem e que trazia a informação a público por um “compromisso com a transparência”.