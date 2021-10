Com voto contra de Onyx Lorenzoni, DEM aprova fusão com PSL

Nova legenda se chamará União Brasil; o ministro do Trabalho e Emprego foi o único membro a votar contra a união das legendas

Reprodução/ Twitter/ @democratas A convenção nacional foi conduzida pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto



O Democratas aprovou, nesta quarta-feira, 6, por aclamação, a fusão do partido com o Partido Social Liberal (PSL). A nova legenda se chamará União Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, o deputado federal licenciado Onyx Lorenxoni, foi o único a manifestar voto contrário à união das siglas. Onyx ainda solicitou que sua posição constasse na ata da convenção nacional realizada nesta quarta, em Brasília. O ministro também enviou um requerimento para que o partido decidisse sobre o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro, lançamento de candidatura própria ou liberação de apoio a nomes de outros partidos nas eleições de 2022. Em outro requerimento, ele pediu uma mudança no estatuto do União Brasil para que os parlamentares tenham direito a voto nas decisões da executiva nacional. Os dois requerimentos foram negados.

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, enfatizou que tudo continuará como está em cada município e partido até que Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorize a fusão. “Até o momento em que fusão seja autorizada pelo TSE, tudo continua como está. Vamos encontrar o melhor caminho para que o União Brasil seja o partido mais vencedor em 2022”, disse ACM Neto. O ex-prefeito de Salvador acredita que o TSE levará em torno de dois a três meses para apreciar a criação do União Brasil. “É improvável que o novo partido já tenha constituído legalmente antes do ano que vem. O prazo que a gente estima é o começo de 2022”, acrescentou.