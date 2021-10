CPI: Renan Calheiros inclui empresário bolsonarista e ‘sócio oculto’ do FIB Bank no rol de investigados

Além de Otávio Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, e Marcos Tolentino, o relator incluiu um diretor da Precisa Medicamentos e o blogueiro Allan dos Santos na lista

Pedro França/Agência Senado Relatório do emedebista deve ser votado no dia 20 de outubro



O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, anunciou, nesta quarta-feira, 6, a inclusão de mais quatro nomes na lista de investigados pela comissão. São eles: os empresários Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIB Bank; Danilo Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra das 20 milhões de doses da vacina Covaxin; Otávio Fakhoury, presidente do diretório paulista do PTB; e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Com isso, chega a 36 o número de investigados pelo colegiado, instalado para apurar as ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O emedebista planeja apresentar seu relatório aos senadores na próxima semana. A leitura e a votação do parecer vão ocorrer nos dias 19 e 20 de outubro.